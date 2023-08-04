Хавбек Валенсії та збірної США Юнус Муса став гравцем Мілана, про це інформує офіційний сайт "россонері". 20-річний півзахисник підписав з італійським грандом контракт до літа 2028 року. У Мілані Муса гратиме у футболці з 80-м номером.

Мілан за 18 млн євро купує гравця збірної США – у нього є італійський паспорт

Згідно з офіційним сайтом Валенсії, "лос чес" виручили за гравця 20 мільйонів євро, включно з бонусами.

Минулий сезон став для Юнуса вже третім в іспанській Ла Лізі. Він зіграв за Валенсію 108 матчів і забив 5 м'ячів. Незважаючи на те, що він американець, у Муси є також італійський паспорт.

До слова, це вже восьмий трансфер Мілана у це міжсезоння. Перехід американця увійшов у трійку найдорожчих – також по 20 мільйонів євро платили за Крістіана Пулішіча та Самюеля Чуквуезе.

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