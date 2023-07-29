Хавбек Валенсії і збірної США Юнус Муса найближчими днями стане гравцем Мілана, інформує Gazzetta dello Sport. Згідно з джерелом, клуби близькі до офіційної угоди: "россонері" заплатять 18 млн євро + бонуси.

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Сам Муса тренується окремо від своєї нинішньої команди і вимагає якнайшвидшого оформлення трансферу. Юнусу 20 років, і минулий сезон став для нього вже третім в іспанській Ла Лізі. Він зіграв за Валенсію 108 матчів і забив 5 м'ячів.

Незважаючи на те, що він американець, у Муси є також італійський паспорт.

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