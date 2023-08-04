Хавбек Валенсии и сборной США Юнус Муса стал игроком Милана, об этом информирует официальный сайт "россонери". 20-летний полузащитник подписал с итальянским грандом контракт до лета 2028 года. В Милане Муса будет играть в футболке с 80-м номером.

Милан за 18 млн евро покупает игрока сборной США – у него есть итальянский паспорт

Согласно официальному сайту Валенсии, "лос чес" выручили за игрока 20 миллионов евро, включая бонусы.

Прошедший сезон стал для Юнуса уже третьим в испанской Ла Лиге. Он сыграл за Валенсию 108 матчей и забил 5 мячей. Несмотря на то, что он американец, у Мусы есть также итальянский паспорт.

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