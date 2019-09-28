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Мілан може змінити власника до кінця року – повернення Аллегрі стане пріоритетом нового керівництва

12:18 285 Читать на русском
Мілан може змінити власника до кінця року – повернення Аллегрі стане пріоритетом нового керівництва
Массіміліано Аллегрі / Reuters

Фінансові проблеми Мілана можуть призвести до кардинальних змін у керівництві клубу та на тренерському містку команди.

Поточний власник Мілана, інвестиційний фонд Elliott Management, готовий продати клуб, інформує La Repubblica.

За Аллегрі вишикувалась черга з клубів АПЛ

Головним претендентом на "россонері" називають магната Бернара Арно, який володіє групою компаній Louis Vuitton Moёt Hennessy. Переговори між сторонами вже розпочались, існує імовірність, що угоду буде закрито до кінця 2019 року. Орієнтовна сума продажу – 960 млн євро.

Джерело додає, що одним з перших рішень нового керівництва може стати повернення в Мілан Массіміліано Аллегрі. Саме 52-річний італієць привів "россонері" до останнього наразі чемпіонства у сезоні 2010/11. Щоправда, запрошення зіркового наставника можливе лише у наступній кампанії.

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Італія Мілан Мілан Массіміліано Аллегрі Массіміліано Аллегрі
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