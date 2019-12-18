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ПСЖ планує революційні зміни на тренерській лаві – Гвардіола з Хаві та необмежені ресурси на трансфери

14:02 179 Читать на русском
ПСЖ планує революційні зміни на тренерській лаві – Гвардіола з Хаві та необмежені ресурси на трансфери
Гвардіола та Хаві можуть возз'єднатись у ПСЖ

Парі Сен-Жермен працює над запрошенням фантастичного тренерського тандему. Майбутнє Тухеля – у небезпеці.

Лише перемога у Лізі чемпіонів може врятувати Томаса Тухеля від звільнення по завершенні сезону 2019/20. Непереконливий футбол, а також конфлікти з Мбаппе та Неймаром змушують босів французького клубу розпочати пошуки заміни німецькому фахівцеві, повідомляє Le10Sport.

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Пріоритетний варіант ПСЖ – керманич Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола, який може покинути англійський гранд вже наступного літа. Проте, каталонець – не єдина забаганка катарських шейхів. Вони мріють, щоб помічником Пепа став легендарний Хаві, який нині працює з Аль-Саддом. Якщо обоє приймують пропозицію парижан, то отримають необмежені фінансові ресурси для комплектації складу, зазначає джерело.

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Теги
ПСЖ ПСЖ Франція Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Хаві Ернандес Хаві Ернандес
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