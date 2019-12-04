Мессі та Гвардіола в Мілані – амбітний план відродження "россонері" від французького мільярдера

Один із найбагатших бізнесменів світу Бернар Арно може купити італійський Мілан найближчим часом.

Мільярдер мріє придбати італійський клуб та запросити в команду Ліонеля Мессі і Хосепа Гвардіолу, повідомляє La Repubblica.

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Стверджується, що Арно готовий виділити задля цієї мети необхідну суму. На думку француза, такі заходи допоможуть повернути "россонері" до когорти найсильніших команд світу.

Додамо, що раніше в пресі вже повідомлялося про інтерес Арно до Мілана. Щоправда, сторони заперечували цю інформацію. Однак вважається, що така поведінка викликана небажанням бізнесмена, щоб чутки впливали на стан його інших активів.

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До слова, статки француза оцінюються у 72,2 мільярди євро, що дозволяє йому посідати четверте місце у списку найбагатших людей світу за даними Forbes.

Нагадаємо, що наразі Мілан перебуває у власності хедж-фонду Elliot Management. Вважається, що американці зацікавлені у врегулюванні ситуації після банкрутства Йонхонга Лі та у вигідному перепродажі клубу.

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