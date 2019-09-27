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Мілан може повернути Гаттузо після провального старту у Серії А

13:48 513 Читать на русском
Мілан може повернути Гаттузо після провального старту у Серії А
Дженнаро Гаттузо / Фото AFP

Керівництво Мілана може піти на відчайдушні кроки через незадовільні результати команди.

Дженнаро Гаттузо розглядається як один із кандидатів на заміну Марко Джампаоло у кріслі наставника "россонері", повідомляє Corriere dello Sport.

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Парадоксально, що саме Джампаоло замінив Гаттузо на цій посаді влітку. Легенду Мілана звільнили після минулого сезону Серії А, де "россонері" посіли 5-ту сходинку.

Зараз Гаттузо залишається безробітним.

Після 5-ти турів нинішнього розіграшу чемпіонату Італії Мілан розташувався на 13-й сходинці, маючи в активі лише 6 очок.

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Італія Мілан Мілан Марко Джампаоло Марко Джампаоло Дженнаро Гаттузо Дженнаро Гаттузо
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