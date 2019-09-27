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Милан может вернуть Гаттузо после провального старта в Серии А

13:52 44 Читати українською
Милан может вернуть Гаттузо после провального старта в Серии А
Дженнаро Гаттузо / Фото AFP

Руководство Милана может пойти на отчаянные шаги из-за неудовлетворительных результатов команды.

Дженнаро Гаттузо рассматривается как один из кандидатов на замену Марко Джампаоло в кресле наставника "россонери", сообщает Corriere dello Sport.

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Парадоксально, что именно Джампаоло заменил Гаттузо на этой должности летом. Легенду Милана уволили после прошлого сезона Серии А, где "россонери" заняли 5-е место.

Сейчас Гаттузо остается безработным.

После 5-ти туров нынешнего розыгрыша чемпионата Италии Милан расположился на 13-й строчке, имея в активе лишь 6 очков.

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Теги
Италия Милан Милан Марко Джампаоло Марко Джампаоло Дженнаро Гаттузо Дженнаро Гаттузо
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