Лаціо роздумує над заміною Індзагі на Гаттузо

Україна — 08:00 1942
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Львів – Олімпік, Зоря – Маріуполь: анонс матчів УПЛ
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Шальке у рідних стінах переміг Майнц і вийшов на другу позицію у БундеслізіНімеччина — 20 вер 210
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СК Дніпро-1 вдома впевнено переміг КарпатиУкраїна — 20 вер 3409
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Шевченко оголосив список гравців збірної України на матчі відбору Євро-2020 проти Литви та ПортугаліїЄвро-2020 — 20 вер 8950
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Ярмоленко проти гранда, реабілітація Зінченка, пекло Зідана та дуель Клоппа з Лемпардом: топ-5 матчів євровікендуСвіт — 20 вер 6253