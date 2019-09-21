Лаціо роздумує над заміною Індзагі на Гаттузо

В поточному сезоні Серії А може відбутись перша тренерська відставка.

Невдалі результати Лаціо на старті сезону змусили босів клубу розглянути варіанти заміни головного тренера Сімоне Індзагі.

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Одним з найімовірніших кандидатів на крісло нового наставника "орлів" є Дженнаро Гаттузо, повідомляє Il Messaggero.

Останнім клубом 41-річного фахівця був Мілан, з якого його звільнили після завершення сезону 2018/19. Зараз Гаттузо залишається без роботи.

Після 3-х турів Серії А Лаціо перебуває на 10-й сходинці, маючи в активі 4 очки.

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