toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
ЛЬВІВ - ОЛІМПІК ЗОРЯ - МАРІУПОЛЬ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МІЛАН - ІНТЕР

Лаціо роздумує над заміною Індзагі на Гаттузо

11:38 112 Читать на русском
Лаціо роздумує над заміною Індзагі на Гаттузо
Дженнаро Гаттузо та Сімоне Індзагі / Фото ФК Мілан

В поточному сезоні Серії А може відбутись перша тренерська відставка.

Невдалі результати Лаціо на старті сезону змусили босів клубу розглянути варіанти заміни головного тренера Сімоне Індзагі.

Де Пена зацікавив Лаціо, – ЗМІ

Одним з найімовірніших кандидатів на крісло нового наставника "орлів" є Дженнаро Гаттузо, повідомляє Il Messaggero.

Останнім клубом 41-річного фахівця був Мілан, з якого його звільнили після завершення сезону 2018/19. Зараз Гаттузо залишається без роботи.

Після 3-х турів Серії А Лаціо перебуває на 10-й сходинці, маючи в активі 4 очки.

Серія А 2019/20: перспективи українців, найцікавіше про трансфери, прогнози на сезон і знайомство з новачками

blog_ava
Львів – Олімпік, Зоря – Маріуполь: анонс матчів УПЛ
08:00
1951
Теги
Лаціо Лаціо Мілан Мілан Італія Сімоне Індзагі Сімоне Індзагі Дженнаро Гаттузо Дженнаро Гаттузо
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
30
хв
Львів
14:00
Олімпік
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук