Атакувальний хавбек Айнтрахта Даїчі Камада близький до переходу в Мілан майбутнього літа, повідомляє calciomercato.

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Зазначається, що сторони вже мають принципову згоду. В разі підписання контракту Камада зароблятиме в Мілані близько 3 млн євро на рік. Окрім "россонері" на гравця також претендували Наполі, Бенфіка, Ньюкасл, Борусія Д та Атлетіко.

Додамо, що Камада покине Айнтрахт на правах вільного агента, а минулого сезону японець став тріумфатором Ліги Європи. У цьогорічній кампанії Даїчі в 44 матчах записав до свого активу 15 голів та 6 асистів.

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