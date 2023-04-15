Японський хавбек Айнтрахта Даїчі Камада вирішив спробувати свої сили в іншому чемпіонаті.

У Камади влітку завершується контракт з Айнтрахтом. Футболіст вже повідомив, що не буде підписувати нову угоду та змінить клуб.

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Японець мав перейти в Борусію. Дортмунд вів активні перемовини та запропонував вільному агенту контракт на 5 років з зарплатою в 6 мільйонів євро.

Однак півзахисник передумав, забажавши змінити чемпіонат. І зірвав трансфер, повідомляє Bild. Фаворитом на підписання Камади став Атлетіко.

Даїчі переїхав у Бундеслігу в 2015-му. Він виграв з Айнтрахтом Лігу Європи-2021/22 та Кубок Німеччини-2017/18.

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