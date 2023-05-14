Атакующий хавбек Айнтрахта Даичи Камада близок к переходу в Милан будущим летом, сообщает calciomercato.

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Отмечается, что стороны уже имеют принципиальное согласие. В случае подписания контракта Камада будет зарабатывать в Милане около 3 млн евро в год. Кроме "россонери" на игрока также претендовали Наполи, Бенфика, Ньюкасл, Боруссия Д и Атлетико.

Добавим, что Камада покинет Айнтрахт на правах свободного агента, а в прошлом сезоне японец стал триумфатором Лиги Европы. В нынешней кампании Даичи в 44 матчах записал в свой актив 15 голов и 6 ассистов.

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