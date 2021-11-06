"Ми відновилися після дуже насиченого відрізка. Команда у хорошій психологічній та фізичній формі, ми якісно підготувалися до завтрашньої гри. До будь-якого матчу ми готуємось, думаючи про перемогу. Знаємо, що Інтер сильний, але на нашу ціль це не впливає. Матч відбудеться у ключовий момент і, зрозуміло, дуже важливий для всіх. Але у цьому матчі ми можемо набрати не більше трьох очок.

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Минулого сезону Інтер виграв чемпіонат із помітним відривом, також він, ймовірно, вийде до плей-офф Ліги чемпіонів. Він знає, як перемагати. Це міцна і компактно граюча команда, яка має сильні сторони і в плані техніки, і в плані фізичної готовності. Там виступають футболісти, здатні вплинути на перебіг матчу будь-якої миті.

Зіграють дві команди, які забили найбільше голів у цьому чемпіонаті, але я думаю, що шанси виграти будуть вищими у тієї, яка краще зіграє в обороні. Інтер має недоліки, і ми маємо намір завтра ними скористатися", – цитує Піолі офіційний сайт Мілана.

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