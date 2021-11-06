"Мы восстановились после очень насыщенного отрезка. Команда в хорошей психологической и физической форме, мы качественно подготовились к завтрашней игре. К любому матчу мы готовимся, думая о победе. Знаем, что Интер сильный, но на нашу цель это не влияет. Матч состоится в ключевой момент и, разумеется, очень важен для всех, но в этом матче мы можем набрать не больше трех очков.

Серия А выбрала тренера месяца – его команда одержала 5 побед в октябре

В прошлом сезоне Интер выиграл чемпионат с заметным отрывом, также он, вероятно, выйдет в плей-офф Лиги чемпионов. Он знает, как побеждать. Это крепкая и компактно играющая команда, имеющая сильные стороны и в плане техники, и в плане физической готовности. Там выступают футболисты, способные повлиять на ход матча в любой момент.

Сыграют две команды, которые забили больше всего голов в этом чемпионате, но я думаю, что шансы выиграть будут выше у той, которая лучше сыграет в обороне. Интер имеет недостатки, и мы намерены завтра ими воспользоваться", – цитирует Пиоли официальный сайт Милана.

Конте в Тоттенхемі: втримати Кейна, реанімувати Аллі та головна Місія нездійсненна