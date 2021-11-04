56-річний фахівець здобув приз тренеру місяця, повідомляє офіційний твіттер чемпіонату.

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У жовтні Мілан під керівництвом Піолі провів 5 матчів. У них "россонері" здобули 5 перемог: над Аталантою (3:2), Вероною (3:2), Болоньєю (4:2), Торіно (1:0) та Ромою (2:1). Такий результат дозволив міланцям ділити лідерство з Наполі. Обидва колективи набрали 31 очко та ще не знали гіркоти поразок у сезоні 2021/22.

До слова, в 12-му турі Серії А Мілан прийме Інтер у рамках дербі. Поєдинок запланований на 7 листопада.

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