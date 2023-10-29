Віталій Миколенко вийшов з перших хвилин. Матч, як і онлайн-трансляція Вест Хем – Евертон на "Футбол 24", стартував о 15:00. Непоганий старт захисника збірної України. Миколенко дуже впевнено розібрався у відборі, коли суперник продерся до штрафного. Виграв єдиноборство, віддав точний пас. Однак згодом прогавив закидання, яке Пакета оформив на хід Бовену. Пощастило, що Джарод не приборкав снаряд. Не дуже сильний кивок Зума десь в бік воріт після вкидання Цоуфала з аута на 13-й порахували за перше влучання у рамку.

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Насправді ж єдине влучання за перші 25 хвилин сталося після дикого привозу Пакета. Бразилець на своїй половині поля просто залишив м'яч суперника, влаштувавши контру 3 на 1. Харрісон запоров момент егоїстичним ударом прямо в Ареоля. Перед тим Лукас ефектно перекинув Патерсона і перевів на протилежний напівфланг - Миколенко самовідданим стрибком збив приціл Бовена, який уже готувався розстрілювати. Кудус, який вперше в АПЛ вийшов у стартовому складі, завівся на рівному місці так, що аж Пікфорд прибіг конфліктувати далеко в поле. Обом по жовтій на заспокійливе.

Поступово "іриски" почали домінувати на чужій половині. І хай здебільшого це були удари головою, перевага зростала навіть за кількістю дотиків у штрафному суперника (9:10). Розкішне підключення Миколенка, якому ніхто і близько не заважає подати. Калверт-Льюїн навіс українця результативним не зробив, пробивши над поперечиною. Миколенко отримав найвищий бал за 1 тайм від FotMob (7,3) і другий після Макніла у SofaScore (7,0). Віддав 20 точних передач, помилившись лише 4 рази. Виконав 6 захисних дій, 4 рази відновлював контроль, виграв 4 з 5 єдиноборств, найчастіше вступав у відбір (3) і гасив пожежі у штрафному Евертона (2).

Ураганний початок другої половини. Миколенко ненароком скинув на Бовена, який пробачив українця невлучним пострілом. Брентвейт агресивно на межі фолу накрив Антоніо на чужій половині, Харрісон підібрав і продовжив, а Калверт-Льюїн дуже впевнено розправився з кількома оборонцями і прошив голкіпера. Дукуре і Макніл перевірили пильність Ареоля здалеку. Миколенко вперше дав себе обіграти, але Бовен не створив гостроти після цього. Віталій одразу ж зашкутильгав, але розходив пошкодження.

Домінування Вест Хема в наступні 20 хвилин було логічним. Миколенко знову необачно скинув супернику під удар, але Кудус забравя в офсайд. Далі ганець фінтом Мудрика позбавився від опіки українця, але пас – в нікуди. Евертон ніби й відбивається глибоким блоком, але робить це доволі солідно. Вест Хем третій тур поспіль втрачає очки, залишаючись на 9 місці (14 балів). Евертон набирає 10 пунктів і піднімається на 15 рядок..

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