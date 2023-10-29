Виталий Миколенко вышел с первых минут. Матч, как и онлайн-трансляция Вест Хэм – Эвертон на "Футбол 24", стартовал в 15:00. Неплохой старт защитника сборной Украины. Миколенко очень уверенно разобрался в отборе, когда соперник продрался к штрафной. Выиграл единоборство, отдал точный пас. Однако впоследствии упустил заброс, который Пакета оформил на ход Боуэну. Повезло, что Джаррод не укротил снаряд. Не очень сильный кивок Зума где-то в сторону ворот после вбрасывания Цоуфала из аута на 13-й посчитали за первое попадание в рамку.

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На самом же деле единственное попадание за первые 25 минут произошло после дикого привоза Пакета. Бразилец на своей половине поля просто оставил мяч сопернику, устроив контру 3 на 1. Харрисон запорол момент эгоистичным ударом прямо в Ареоля. Перед тем Лукас эффектно перебросил Паттерсона и перевел на противоположный полуфланг – Миколенко самоотверженным прыжком сбил прицел Боуэна, который уже готовился расстреливать. Кудус, впервые в АПЛ вышедший в стартовом составе, завелся на ровном месте так, что аж Пикфорд прибежал конфликтовать далеко в поле. Обоим по желтой на успокоительное.

Постепенно "ириски" начали доминировать на чужой половине. И пусть в основном это были удары головой, преимущество росло даже по количеству касаний в штрафной соперника (9:10). Роскошное подключение Миколенко, которому никто и близко не мешает подать. Калверт-Льюин навес украинца результативным не сделал, пробив над перекладиной. Миколенко получил самый высокий балл за 1 тайм от FotMob (7,3) и второй после Макнилла у SofaScore (7,0). Отдал 20 точных передач, ошибившись лишь 4 раза. Выполнил 6 защитных действий, 4 раза восстанавливал контроль, выиграл 4 из 5 единоборств, чаще всего вступал в отбор (3) и тушил пожары в штрафной Эвертона (2).

Ураганное начало второй половины. Миколенко ненароком сбросил на Боуэна, который простил украинца неточным выстрелом. Брентвейт агрессивно на грани фола накрыл Антонио на чужой половине, Харрисон подобрал и продолжил, а Калверт-Льюин очень уверенно расправился с несколькими оборонцами и прошил голкипера. Дукуре и Макнилл проверили бдительность Ареоля издали. Миколенко впервые дал себя обыграть, но Боуэн не создал остроты после этого. Виталий сразу же зашкутылял, но расходил повреждения.

Доминирование Вест Хэма в следующие 20 минут было логичным. Миколенко снова опрометчиво сбросил сопернику под удар, но Кудус забрал в офсайд. Далее ганец финтом Мудрика избавился от опеки украинца, но пас – в никуда. Эвертон вроде и отбивается глубоким блоком, но делает это довольно солидно. Вест Хэм третий тур подряд теряет очки, оставаясь на 9 месте (14 баллов). Эвертон набирает 10 пунктов и поднимается на 15 строчку.

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