Михайло Мудрик раптово не потрапив до заявки через незначну м'язову проблему, що спіткала й Енцо Фернандеса. Єгор Ярмолюк традиційно опинився у запасі. Матч, як і онлайн-трансляція Челсі – Брентфорд на "Футбол 24", стартував о 14:30. Вибуховий початок зустрічі. Мбеумо на підбиранні після стандарту пробив у блок, а після 4 хвилині почала давити машина Почеттіно. Спершу в контратаці Стерлінг, Джекксон і Палмер не розібралися. Згодом Мадуеке після кількох простих помилок продерся у штрафний (Янельт надто довго і пасивно пласувався назад) і дав у хрестовину. Джексон викручував у правий кут – Флеккен ефектно потягнув.

Почеттіно пояснив несподівану відсутність Мудрика в заявці на матч з Брентфордом

• Sequences with 10+ Passes: 23 - 3

• Avg Passes per Sequence: 5.75 - 2.87

• Box Touches: 45 - 15

• Box Entries: 28 - 11 pic.twitter.com/aCmibKP7UR — JoeW__32__Bot (@JoeW__32__Bot) October 28, 2023

Непоганий постріл Галлахера метрів з 22 знову приймає на себе воротар "бджілок". Ще 2 геніальні ходи Палмера, який створює 4 гольові моменти за перші 20 хвилин. Спершу екс-хавбек Манчестер Сіті закинув діагональку на Кукурелью, який з кількох метрів бездарно і слабко пробив у воротаря. Згодом новий плеймейкер Челсі розрізним пасом, хоч і не без рикошету від оборонця, виводить Стерлінга на розстрільну позицію. Рахім у своєму стилі пробив над поперечиною.

Втрачений шанс Ярмолюка у відеоогляді матчу Челсі – Брентфорд – 0:2

За наступні 25 хвилин тайму команда Франка практично повністю усунула загрозу для своїх воріт. Так, було чергове вривання Кукурельї у штрафний, заблокований удар Мадуеке і постріл Палмера зі стандарту, коли снаряд перелетів і стінку, і ворота. Однак це все – далеко не настільки гостро, різко і несподівано для суперника. Ніби й награли підопічні Почеттіно на 1 очікуваний гол, однак реалізація знову жахає: на 10 ударів тільки 2 у площину воріт. При тому, що Брентфорд бив двічі, але Мбеумо з нульового кута ледь не прошив Санчеса.

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На старті другої половини Янельт у дотик замикав простріл з правого флангу. Пощастило господарям, що прямо в Санчеса. Тільки 3 заміни в основі Челсі після феєрії з Арсеналом. Мадуеке не дає того інтенсиву, що Мудрик. Джексон попереду також значно передбачуваніший. А ось номінальний центрбек Дісасі на правому фланзі оборони випускає Піннока, який реалізовує подачу Мбеумо. І був ж перед тим аналогічний момент, тільки з прострілом і вбивчим моментом перед тим. Кукурелью витягують на одного гравця Брентфорда, Галлахер поганенько страхує іншого, дозволяючи виконати передачу без перешкод.

Джеймс і Матсен замінили Дісасі та Мадуеке, які нині відверто не впоралися. Мопе, колишній партнер Миколенка, ще до свого виходу на заміну отримав надзвичайно курйозну жовту. Екс-форвард Евертона так активно розминався, що... вибіг на поле перед штрафним Челсі. Ярмолюк, якому перед тим показували щось на тактичній дошці, виходить з Мопе на 76 хвилині. І який же неймовірний шанс загубив 19-річний хавбек молодіжної збірної України! Мбеумо розірвав на швидкості, в контру після кутового вибігали аж 5 футболістів Брентфорда. Ярмолюк, на жаль, програв Санчесу дуель віч-на-віч, не зумівши прошити іспанського голкіпера.

Перед тим Джеймс класно прострілював, у Палмера не вийшов удар у дотик, ще один партнер не зумів додати. Ну, а Мопе і Мбеумо показали Єгору, як треба реалізовувати. Щоправда тут було все значно легше. Адже Санчес дарма пішов у чужий штрафний і не зміг нейтралізувати контру проти двох нападників гостей. Брентфорд виграє третій поспіль матч на стадіоні Стемфорд Брідж і обходить Челсі в АПЛ 2023/24. Томас Франк став першим тренером, який завдав "синім" трьох поразок поспіль на їхній арені в рамках Прем'єр-ліги! Брентфорд набирає 13 очок і виходить на 10 рядок. Перший матч, в якому команда Мудрика програла навіть за очікуваними голами. Челсі опускається на 11 місце, маючи в активі на 1 бал менше.

Chelsea 0 : 2 Brentford



Penbox shots: 12 - 7

Deep completions: 19 - 10

Buildup completion: 89.8% - 75.0%

PPDA: 7.0 - 15.7

High turnovers: 6 - 0 pic.twitter.com/ksbL7kOvTk — markstats bot (@markstatsbot) October 28, 2023

Прогноз букмекерів на матч Тоттенхем – Челсі

Наступний поєдинок у рамках АПЛ команда Почеттіно проведе у понеділок, 6 листопада, на полі ще одних лондонців. Тоттенхем зміцнив сенсаційне лідерство і лише двічі за 10 турів втрачав очки з приходом Постекоглу. Тож не дивно, що саме "шпори" – фаворит дербі.

Надійний букмекер FAVBET дає на перемогу лідера АПЛ коефіцієнт 2,16. На Челсі – 3,1. У нічию фахівці вірять найменше (3,9). Прогнозують, що у матчі заб'ють 3 голи.