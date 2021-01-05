"Якщо чесно, зараз я в Динамо навчаюсь, стараюсь прогресувати на кожному тренуванні. Зараз тут дуже класно з таким тренером. Кайфую щодня.

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Куди, якщо не Динамо? Якщо говорити про якийсь чемпіонат, то, мабуть, це буде Італія, Англія", – сказав Миколенко в інтерв'ю ОТДУШИВДУШУ.

Цікаво, що раніше повідомлялось про інтерес до Віталія від Манчестер Юнайтед, а тому варіант продовження кар'єри в АПЛ є теоретично можливим, як і переїзд в Італію (інтерес Мілана). У поточному сезоні 21-річний оборонець провів у футболці "біло-синіх" 17 матчів, в яких відзначився 2 асистами. Портал Transfermarkt оцінює Миколенка у 13 мільйонів євро.

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