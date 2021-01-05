Виталий Миколенко не горит желанием покидать клуб в ближайшее время. Правда, защитник Динамо все же имеет приоритетное направление продолжения карьеры.

"Если честно, сейчас я в Динамо учусь, стараюсь прогрессировать на каждой тренировке. Сейчас здесь очень классно с таким тренером. Кайфую ежедневно.

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Куда, если не Динамо? Если говорить о каком-то чемпионате, то, наверное, это будет Италия, Англия", – сказал Миколенко в интервью ОТДУШИВДУШУ.

Интересно, что ранее сообщалось об интересе к Виталию от Манчестер Юнайтед, а потому вариант продолжения карьеры в АПЛ является теоретически возможным, как и переезд в Италию (интерес Милана). В текущем сезоне 21-летний защитник провел в футболке "бело-синих" 17 матчей, в которых отметился 2 ассистами. Портал Transfermarkt оценивает Миколенко в 13 млн евро.

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