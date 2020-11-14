Миколенко може перейти з Динамо в Мілан – кияни вимагають пристойну суму
11:37 - Читать на русском
Сага з переходом оборонця збірної України у італійський клуб продовжує набирати обертів.
Захисник київського Динамо Віталій Миколенко продовжує залишатись у сфері зацікавлень італійського Мілана.
Тренер Динамо обрав для Миколенка топ-чемпіонат
За інформацією видання Calciomercato, "біло-сині" визначились з ціною на 21-річного оборонця і хочуть отримати за гравця збірної України 15 млн євро. Представники "россонері" пильно стежили за Віталієм у жовтневих матчах за збірну і клуб (у листопаді українець не виходив на футбольне поле через інфікування COVID-19).
Нагадаємо, контракт Миколенка з Динамо чинний до літа 2025 року. Transfermarkt оцінює футболіста у 13 млн євро.
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