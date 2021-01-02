Редакція французького порталу Footmercato провела голосування серед своїх журналістів, щоб скласти "п'ятдесятку" найкращих футболістів віком до 21 року.

Захисник Динамо у вищезгаданому опитуванні посів четверту сходинку серед всіх лівих захисників. Українець набрав 6 очок. Випередили нашого футболіста лише Альфонсо Девіс (Баварія, 35 очок), Раян Аїт-Нурі (Вулверхемптон, 17 очок) і Мелвін Бард (Ліон, 10 очок).

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"Віталій Миколенко також здатний зіграти в центрі захисту. Гравець збірної України і київського Динамо є одним з найбільших талантів, що розвиваються сьогодні у Східній Європі", – прокоментували досягнення Миколенка журналісти видання Footmercato.

Голкіпер Шахтаря Анатолій Трубін посів серед найперспективніших воротарів світу у своїй віковій категорії п’яту сходинку, набравши 8 балів. "Скориставшись хвилею COVID-19 у своїй команді, він став номером один, відсунувши Андрія Пятова на другий план. Йому не чужі дві перемоги донецького Шахтаря проти Реала у Лізі чемпіонів", – підсумували досягнення українця французькі акули пера.

Першим серед голкіперів до 21 року став Джанлуїджі Доннарумма (Мілан, 29 очок). Далі розташувались Іллан Мельє (Лідс, 17 очок), Матвій Сафонов (Краснодар, 14 очок) та Альбан Лафон (Нант, 9 очок).

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