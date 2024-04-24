Евертон на власному полі розібрався з Ліверпулем (2:0) в 29 турі АПЛ. Звіт про матч і гру Віталія Миколенка читайте на "Футбол 24".

Евертон затоптав Клоппа в дебюті

Ліверпуль претендує на чемпіонство, а Евертон бореться за виживання, однак в дербі турнірна таблиця означає трішки менше, ніж нічого. За "ірисок" було страшно після побиття від Челсі, але сьогодні перед фанами постала зовсім інша команда: сконцентрована, настирлива та чітка у своїх діях.

Евертон розносив гостей у першій чверті поєдинку – 8:2 за ударами. Калверт-Льюїн заробив швидкий пенальті, відкрившись під класний пас Харрісона зовнішньою частиною стопи. Аліссон не врятував Ліверпуль (фол і жовта), зате врятував VAR. У форварда Евертона зафіксували маленький офсайд.

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Господарі не збавляли оберти. Їм вдавалося відбирати м'яч на чужій половині та заробляти стандарти, а кожен стандарт перетворювався на пожежу в штрафному Ліверпуля. Годфрі, Калверт-Льюїн і Тарковскі могли забивати. Відзначився в підсумку Брентвейт – оборона "червоних" в паніці не змогла вибити м'яч.

Пікфорд – стіна

Лише після гола Ліверпуль поступово почав перехоплювати ініціативу. З'явилися швидкі комбінації, які проривали організовану оборону Евертона. Форварди гостей почергово виходили на ударні позиції. Тут вже статистика ударів кардинально змінилася – 0:7.

Втім, Пікфорд намертво замкнув свої ворота. Голкіпер "ірисок" парирував два удари впритул, коли здавалося, що гола не уникнути. Латиноамериканські танці Ліверпуля його не хвилювали – Джордан не дозволив забити Нуньєсу та Діасу (два моменти в сумі потягнули на 0,68xG).

У наступному турі АПЛ Ліверпуль зіграє з Вест Хемом. Прогноз на матч від ліцензійного букмекера GGBET: мерсисайдці переможуть. Коефіцієнт на успіх Ліверпуля – 1,56. Звитяга лондонців оцінена в 5,4, а нічия – 4,76. Фахівці очікують результативного матчу. На стандартний тотал більше (2,5) букмекер GGBET виставив коефіцієнт 1,4, тоді як на тотал менше можна поставити за 2,94.

Миколенко – герой

Миколенко традиційно вийшов у старті Евертона та отримав складне завдання – обороняти фланг проти Салаха, якому активно допомагали Александер-Арнольд і Собослай. Три найкращі (дискусійно) гравці Ліверпуля в зоні українця.

Очевидно, що повністю зацементувати фланг неможливо. Віталій щільно грав проти Салаха, не давав розбігтися, але той все одно знайшов варіант загострити. Трент ідеально закинув за спину Миколенку, а єгиптянин вже чекав, щоб прострілити вздовж воріт (врятував Годфрі).

Потім трапився жахливий епізод. Миколенко невдало впав у власному штрафному після боротьби з Дарвіном. Ліва нога українця так страшно підвернулася, що транслятори навіть не показували повтор, щоб не шокувати глядачів. Тільки коли Віталій звівся на ноги, Sky наважився дати повтор.

Миколенко довго корчився від болю. Був страх важкої травми. Але захисник не лише сам покинув поле, але й повернувся дограти перший тайм! Трибуни підтримали Віталю шквальними оплесками, а потім повторювали овації щоразу, коли він зустрічався з м'ячем. Миколенко ще встиг розрядити обстановку виносом.

У соцмережах дивувалися, як Миколенко взагалі ходить. "Коли дивишся на Миколенка, то не дивно, що росіяни не можуть завоювати Україну", – пише один вболівальник у Twitter. "Як щиколотка Миколенка таке витримала. І це він ще носить в задній кишені Салаха", – додає інший.

Ризик травми не зник, адже на другий тайм Миколенко вже не вийшов. Його замінив Янг. Чекаємо хороших новин за півтора місяця до Євро-2024.

Ліверпуль спіткнувся, Евертон рятується

У другому таймі Ліверпуль не мав відчутної переваги. Так, був перспективний удар Діаса в каркас, але й Евертон солідно відповідав ударами Макнілла. Господарі закріпили перевагу другим голом. Звичайно, зі стандарту. Макнілл гарно подав, а партнери ізолювали Калверта-Льюїна на дальній стійці. Самотній форвард головою загнав м'яч в кут.

Ліверпуль заслужено програв і значно погіршив свої позиції в чемпіонських перегонах. Арсенал відірвався від "червоних" на три очки, а Манчестер Сіті програє лише один бал, маючи два матчі в запасі. Евертон тим часом зробив грандіозний крок до порятунку. Відрив від зони вильоту складає вже 8 пунктів. Миколенко і компанія повинні зберегти прописку в еліті.