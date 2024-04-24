У перенесеному матчі 29-го туру Вулверхемптон на своєму полі поступився Борнмуту (0:1). Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

Вулверхемптон і Борнмут підійшли до очної зустрічі з негативною статистикою: "вовки" не знали смаку перемог в останніх п'яти матчах, а "вишні" – у трьох. Обидві команди вже гарантували собі збереження прописки, однак поєдинок мав особливий принциповий присмак – Забарний і Ко грали проти свого колишнього тренера Гері О'Ніла.

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До слова, український захисник традиційно вийшов в основі, не порушуючи вже сталу традицію – грати у кожному матчі поточного сезону від дзвінка до дзвінка.

На 6-й хвилині гості мали виходити вперед – Семеньо потужно пробивав у кут воріт, але Жозе Са у божевільному стрибку зумів перевести на кутовий. За мить Сенесі головою замикав навіс у воротарський, однак влучив у поперечину. За трохи вже Марк Траверс став героєм епізоду, врятувавши ворота Борнмута після удару Сарабії у правий кут.

В середині тайму "вишні" створили два вбивчі моменти: спочатку Керкез бив у правий кут, а згодом Клюйверт втік сам на сам, але дивом не зміг переграти Са, який у цьом матчі упіймав кураж.

Борнмут у першому таймі виглядав гостріше, більше "висів" на воротах суперника, але Вулвз втікали у стрімкі контратаки. Обидві команди не цуралися бити при першій ліпшій можливості, сподіваючись на удачу. Зрештою наприкінці тайму Борнмут досяг свого: Клюйверт віддав на Керкеза на лівому фланзі, той прострілив у воротарський, Кілман зупинив м'яч, який одразу ж відправив у сітку Семеньо.

По перерві Сенесі завдавав удару з меж штрафного, Клюйверт підставив ногу, м'яч змінив траекторію і Са пощастило, що сфера полетіла саме туди, де стояв кіпер. Борнмут продовжив тиснути: Семеньо небезпечно бив за далекої відстані, але захисник встиг підставити ногу і вибив на кутовий. Після розіграшу стандарту Сенесі з району одинадцятиметрової позначки намагався добити сферу, але м'яч зрізався з ноги і пройшов повз ліву стійку.

На 65-й хвилині одна з нечисленних атак Вулверхемптона принесла плоди: Семеду навісив з лівого флангу, Забарний загубив Хі Чхан Хвана і той головою вгатив сферу у сітку. Іллі пощастило, що VAR зафіксував гол в атаці.

За трохи українець ледь знову не "привіз" у свої ворота, коли у боротьбі з Куньєю у найвідповідальніший момент послизнувся і впав – пощастило, що ніхто з партнерів Матеуса не встиг на простріл.

На останні 10 хвилин Борнмут залишився у меншості – Керкез грубо скосив Догерті і побачив перед собою червоне світло. Арбітр скористався підказками VAR і... залишив вирок у силі. На 10-й доданій Кілман спромігся зрівняти, добивши м'яч з близької відстані, але боковий арбітр заплив офсайд. Відеоповтор підтвердив попереднє рішення арбітра.

Борнмут вистояв і, заробивши 45 очок, піднявся на десяту сходинку турнірної таблиці АПЛ. Вулверхемптон з 43-ма пунктами опустився на дванадцяте місце.

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