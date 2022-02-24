Миколенко: Мені боляче чути, як російська армія розстрілює мій рідний народ
Український захисник Евертона Віталій Миколенко звернув увагу світової спільности на війну, яку розпочала Росія.
"Я хочу, щоб увесь світ знав, що російська армія зараз вбиває мирних людей в усіх містах Незалежної України. Російські ЗМІ пишуть, що вони захищають Донецьк та Луганськ, але це неправда!!!!
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Мені боляче чути та бачити в новинах, як розстрілюють мій рідний народ, та боляче чути стривожений голос моїх батьків, які шукають можливість захистити себе та допомогти іншим, і я ніяк не можу допомогти своїм батькам. Я прошу весь світ допомогти моїй рідній країні. Я гордий бути українцем. Слава Україні!" – написав Миколенко в Instagram.
Нагадаємо, сьогодні, 24 лютого, російські війська атакувала Україну одразу з кількох напрямків. Наші воїни продовжують давати гідну відсіч окупанту та знищувати ворога.
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