"Я хочу, щоб увесь світ знав, що російська армія зараз вбиває мирних людей в усіх містах Незалежної України. Російські ЗМІ пишуть, що вони захищають Донецьк та Луганськ, але це неправда!!!!

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Мені боляче чути та бачити в новинах, як розстрілюють мій рідний народ, та боляче чути стривожений голос моїх батьків, які шукають можливість захистити себе та допомогти іншим, і я ніяк не можу допомогти своїм батькам. Я прошу весь світ допомогти моїй рідній країні. Я гордий бути українцем. Слава Україні!" – написав Миколенко в Instagram.

Нагадаємо, сьогодні, 24 лютого, російські війська атакувала Україну одразу з кількох напрямків. Наші воїни продовжують давати гідну відсіч окупанту та знищувати ворога.

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