Захисник Евертона і збірної України Віталій Миколенко став автором забитого м'яча у матчі 11-го туру АПЛ проти Брайтона.

На 7-й хвилині матчу Евертон – Брайтон Віталій Миколенко вразив ворота команди Роберто Де Дзербі. Українець першим ударом влучив у захисника, але м'яч знову відскочив до нього.

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З другої спроби у Миколенка все вийшло значно краще – після його удару неробочою правою м'яч влетів у сітку воріт. Щоправда, допоімг рикошет.

Це перший гол Миколенка у сезоні 2023/24. Досі 24-річний захисник збірної України не відзначався результативними діями у поточній кампанії. Досі свій єдиний гол за Евертон Миколенко забив ще у травні 2022 року у ворота Лестера.