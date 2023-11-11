Матч, як і онлайн-трансляція Крістал Пелас – Евертон, стартував о 17:00 за київським часом. Захисник збірної України Віталій Миколенко вийшов у стартовому складі, а вже на першій хвилині записав до свого активу забитий гол.

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Віталій пробив правою ногою, але його удар заблокували. Атака Евертона продовжилася, українець увірвався у штрафний і головою замкнув подачу Джека Харрісона. Йшла перша хвилина матчу.

Це другий гол 24-річного українця в сезоні 2023/24. Миколенко забив у другому матчі поспіль – тиждень тому відзначився у поєдинку АПЛ проти Брайтона.

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