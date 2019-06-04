Зінченко назвав найперспективніших українських гравців

Український гравець Манчестер Сіті Олександр Зінченко виділив найталановитіших юніорів УПЛ.

"Три топових молодих українських футболісти? Мені відразу на думку спадають чотири.

Відзначив би Валерія Бондаря (Шахтар – прим.). Знаю цього хлопця. Коли я ще був в Шахтарі, то, можна сказати, він ріс на моїх очах. Якщо він буде продовжувати так працювати, то у нього буде велике майбутнє.

Зінченко: Потрібно молодих гравців відпускати в Європу, а не "маринувати" орендами в українських клубах

Також відзначив би Дениса Попова з Динамо. У нього є хороші якості, з якими можна і потрібно працювати, щоб удосконалитися.

Віталій Миколенко (Динамо – прим.) – дуже старанний хлопець, який схоплює на льоту. Думаю, у нього велике майбутнє.

У Михайла Мудрика (Шахтар – прим.) божевільні якості, які ще потрібно розвивати. У нього божевільний потенціал, якщо він буде старатись і йти правильним шляхом, то у нього все вийде", – сказав Зінченко у програмі "ТРЕНДЕЦ".

Нагадаємо, 22-річний Зінченко за підсумками минулого сезону завоював золоті медалі АПЛ, а також допоміг Манчестер Сіті здобути Кубок Ліги та Кубок Англії.

ЧС-2019 U-20 Україна – Панама: перемога на класі й реалізації, прогрес прагматичного стилю Петракова, Сікан з'їв Супрягу