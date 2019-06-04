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Зінченко назвав найперспективніших українських гравців

18:51 1267 Читать на русском
Зінченко назвав найперспективніших українських гравців
Олександр Зінченко / Фото Reuters

Український гравець Манчестер Сіті Олександр Зінченко виділив найталановитіших юніорів УПЛ.

"Три топових молодих українських футболісти? Мені відразу на думку спадають чотири.

Відзначив би Валерія Бондаря (Шахтар – прим.). Знаю цього хлопця. Коли я ще був в Шахтарі, то, можна сказати, він ріс на моїх очах. Якщо він буде продовжувати так працювати, то у нього буде велике майбутнє.

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Також відзначив би Дениса Попова з Динамо. У нього є хороші якості, з якими можна і потрібно працювати, щоб удосконалитися.

Віталій Миколенко (Динамо – прим.) – дуже старанний хлопець, який схоплює на льоту. Думаю, у нього велике майбутнє.

У Михайла Мудрика (Шахтар – прим.) божевільні якості, які ще потрібно розвивати. У нього божевільний потенціал, якщо він буде старатись і йти правильним шляхом, то у нього все вийде", – сказав Зінченко у програмі "ТРЕНДЕЦ".

Нагадаємо, 22-річний Зінченко за підсумками минулого сезону завоював золоті медалі АПЛ, а також допоміг Манчестер Сіті здобути Кубок Ліги та Кубок Англії.

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Валерій Бондар Валерій Бондар Михайло Мудрик Михайло Мудрик Олександр Зінченко Олександр Зінченко Віталій Миколенко Віталій Миколенко
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