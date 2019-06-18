Шевченко порадив Мілану придбати Миколенка, – Sky Sport Italia

Іспанія — 18:00 1487
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Неймар розпалює війну між Барселоною та Реалом: що потрібно обом клубам, щоб реалізувати трансфер на 250 млн євро
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Юрист Григорія Суркіса вимагає від УЄФА зарахувати збірній Україні дві технічні поразки у "справі Мораєса", – БурбасЗбірна України — 17:13 1421
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Динамо у новому сезоні – без Сидорчука, Гармаша, Супряги та ще 7 гравцівСергій Тищенко — 17:00 7963
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Миколенко став трансферною ціллю Мілана, – Ді МарціоІталія — 15:04 2577
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Карпати залишили Чижевського на посаді головного тренераУкраїна — 14:23 2216