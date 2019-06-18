Шевченко порадив Мілану придбати Миколенка, – Sky Sport Italia

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко порадив захисника Динамо Віталія Миколенка Мілану.

Агент Даніеле Піраїно зустрівся зі спортивним директором Мілана Федеріком Массарою. За інформацією Sky Sport Italia, під час зустрічі обговорювали трансфери двох клієнтів агента – півзахисника Наполі Амаду Діавара та захисника Динамо Віталія Миколенка.

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Як повідомляє джерело, Віталія порадив головний тренер збірної України Андрій Шевченко, який викликав гравця на матчі відбору Євро-2020. Шева виступав за "россонері" з 1999 по 2006, а також з 2008 по 2009 роки.

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