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Миколенко: У Зеніт не поїду, а стосовно Ліверпуля – треба вирішувати

15:24 1908 Читать на русском
Миколенко: У Зеніт не поїду, а стосовно Ліверпуля – треба вирішувати
Віталій Миколенко / ФК Динамо

Захисник Динамо та збірної України Віталій Миколенко розповів, що в майбутньому прагне спробувати свої сили в іноземному чемпіонаті.

Віталій Миколенко, який у сезоні 2018/19 став основним лівим захисником Динамо, взяв участь у бліц-опитуванні.

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"Чи хочеться за кордон? Так. Але якщо зателефонують із Зеніта, то у Росію не поїду. Якщо зателефонує Юрген Клопп і скаже, що хоче мною замінити Робертсона, тоді вже треба вирішувати", – розповів 20-річний захисник Footboom.

В сезоні 2018/19 Миколенко провів у складі Динамо 32 поєдинки в усіх турнірах, забив 1 гол та віддав 5 асистів. Його контракт чинний до літа 2023 року.

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