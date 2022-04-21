Фанати "ірисок" організували прекрасний вечір Наталі Андріановій та 5-річній донечці Софії, які були змушені покинути Київ. З 11 квітня їх прихистили у Ліверпулі, а батько, Ярослав Андріанов, залишився боронити Батьківщину від російських окупантів.

Наталі та Софії подарували квитки, клубні сувеніри і головне – особисту зустріч з Віталієм Миколенком. Захисник відбігав усі 90 хвилин, проте знайшов час для теплої розмови.

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"Це був просто неймовірний вечір. Ми вперше відвідали футбольний матч, і він був чудовим. Те, що ми забили гол в останні хвилини, зробило нас такими щасливими! І зустріч із Віталієм була чудова. Він дуже добрий, доброзичливий хлопець. Сказав, що дуже радий, що ми в безпеці, був такий привітний. Він також підписав для нас футболку Евертона.

Клуб подарував нам сумку з безліччю подарунків для Софії, що було дуже приємно. Так приємно бачити її такою щасливою. Думаю, ми назавжди залишимося фанатами Евертона!" – цитує щасливу Наталю офіційний сайт Евертона.

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