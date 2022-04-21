У защитника Эвертона Виталия Миколенко была приятная встреча с земляками после матча против Лестера (1:1).

Фанаты "ирисок" организовали прекрасный вечер Наталье Андриановой и 5-летней дочери Софии, которые были вынуждены покинуть Киев. С 11 апреля их приютили в Ливерпуле, а отец Ярослав Андрианов остался защищать Родину от русских оккупантов.

Наталье и Софии подарили билеты, клубные сувениры и главное – личную встречу с Виталием Миколенко. Защитник отбегал все 90 минут, но нашел силы для теплого разговора.

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"Это был просто невероятный вечер. Мы впервые посетили футбольный матч, и он был великолепным. То, что мы забили гол в последние минуты, сделало нас такими счастливыми! И встреча с Виталием была прекрасна. Он очень добрый, дружелюбный парень. Сказал, что очень рад, что мы в безопасности, был так приветлив. Он также подписал для нас футболку Эвертона.

Клуб подарил нам сумку с множеством подарков для Софии, что было очень приятно. Так приятно видеть ее такой счастливой. Думаю, мы навсегда останемся фанатами Эвертона!" – цитирует счастливую Наталью официальный сайт Эвертона.

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