Арсенал та Челсі зустрічались у спарингу перед стартом нового сезону АПЛ. У поєдинку взяв участь Олександр Зінченко.

Товариський матч. Орландо

Арсенал – Челсі – 4:0

Голи: Жезус, 15, Едегор, 36, Сака, 66, Локонга, 90+3

Мікель Артета говорив, що Зінченко отримає шанс у поєдинку. Свого слова тренер дотримав та й ще й випустив українця з перших хвилин. Олександр в одному з моментів пробив з кута штрафного, але суперник заблокував удар. Загалом українець виглядав доволі природньо на лівому фланзі "канонірів" – підключався до атак, підчищав в обороні. Його замінили по перерві на Нуну Тавареша.

Ще будучи на полі, Зінченко побачив два красиві голи у виконанні нових одноклубників: Жезус шедевром відкрив рахунок, а Едегор результативно завершив чудову комбінацію. Скорочувати відставання міг Маунт, але удар на себе взяв каркас.

По перерві ситуація не змінилась – Арсенал домінував, а Челсі переважно захищався. Це, зрештою, стало й причиною ще двох голів у ворота Менді. Сака реактивно зіграв на добиванні, а Локонга поставив крапку у доданий арбітром час.

Для "канонірів" цей спаринг був вже п'ятим. Усі матчі вони виграли. Попереду в Зінченка і Ко зустріч зі Севільєю і старт нового сезону АПЛ 5 серпня проти Крістал Пелас. У Челсі залишився контрольний поєдинок з Удінезе, в чемпіонаті Англії перший матч оманда Тухеля проведе днем пізніше.

"Якщо треба бути воротарем – буду": перше інтерв'ю Зінченка в Арсеналі – про мрію дитинства, роль Артети і таємницю