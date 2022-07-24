Наш співвітчизник відзначився у товариському матчі проти Блекпула. Дивіться відео гола на "Футбол 24".

Український захисник Віталій Миколенко забив перший гол за Евертон на міжсезонних зборах команди. В рамках підготовки до старту нового сезону англійської Прем'єр-ліги "іриски" помірялись силами з представником Чемпіоншипу – Блекпулом.

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23-річний українець вийшов у старті і вже на 6-й хвилині вивів ліверпульців вперед. Шотландський захисник Нейтон Паттерсон протягнув м'яч правим флангом, обігрався з одноклубником і навісив у штрафний майданчик. Віталій з льоту результативно замкнув передачу у дальній кут воріт.

Нагадаємо, для Евертона це вже третій спаринг у поточне міжсезоння – раніше підопічні Френка Лемпарда поступились Арсеналу (0:2) і Міннесоті Юнайтед (0:4). Миколенко в обох матчах провів по тайму.

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