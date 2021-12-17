Епопея з переходом оборонця Динамо Віталія Миколенка в Евертон завершується. Сторони вже потиснули руки.

22-річний українець вже підписав контракт з "ірисками". Угода буде розрахована на 5 років, інформує журналіст Ніколо Скіра.

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Евертону доведеться заплатити Динамо 21 мільйон євро, а загалом сума може зрости аж до 23 млн з урахуванням окремих прописаних бонусів, повідомляє The Guardian. Вже сьогодні, 17 грудня, Віталій завершить проходження медичного огляду.

Варто зауважити, що трансфер Миколенка посприяє відходу Люки Діня з клубу під час зимового трансферного вікна. В оборонця був конфлікт з Рафаелем Бенітесом, який і виступив ініціатором підписання гравця збірної України.

У поточному сезоні Віталій Миколенко провів 21 матч у всіх турнірах за Динамо та відзначився трьома асистами.

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