Український тренер Мирон Маркевич висловився щодо перспектив захисника Динамо Віталія Миколенка на Туманному Альбіоні. Він перебуває за крок до переїзду в Евертон.

"Своєю самовіддачею і бажанням удосконалитися Віталій Миколенко заслужив на такий виклик у кар'єрі. Це справжній виклик для 22-річного хлопця, який своєю якісною грою на всіх рівнях довів, що він готовий перевірити свої можливості у найсильнішій лізі.

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Мені доводилося читати висловлювання деяких експертів, що Миколенку ще рано їхати до Англії. Я так не вважаю. Навпаки. Віталію потрібно терміново прощатися з УПЛ, де конкуренція невисока, а в АПЛ з її пристрастями у кожному поєдинку в нього будуть шанси не лише демонструвати свої найкращі якості, а й швидко усунути недоліки.

Свого часу, очолюючи Металіст, ми грали в єврокубках з Евертоном, у нас була можливість переконатися, наскільки популярний цей клуб у Ліверпулі, які вимогливі вболівальники. Я не сумніваюся, що завдяки своєму бажанню зіграти "через не можу" Миколенко завоює авторитет у місцевих фанів і докладе максимум зусиль, щоб Евертон покинув зону вильоту. А загалом перехід динамівця в Евертон послужить підвищенню іміджу українського футболу на міжнародній арені", – цитує Маркевича Meta-ratings.

Трансфер лівого оборонця Динамо перебуває на завершальній стадії: Віталій Миколенко й "іриски" вже узгодили деталі контракту, а кияни зароблять понад 20 мільйонів євро.

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