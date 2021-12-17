Трансфер лівого захисника Динамо Віталія Миколенка на Туманний Альбіон, схоже, не за горами.

22-річний українець зараз проходить медичне обстеження в Евертоні, стверджує інсайдер Фабріціо Романо.

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Миколенко вже узгодив деталі контракту з керівництвом "ірисок" і переїде на Туманний Альбіон на постійній основі. Динамо та Евертон у ході перемовин визначили й суму трансферу – кияни зароблять близько 21-23 мільйонів у євровалюті.

Нагадаємо, Віталій є вихованцем "біло-синіх", він виступає за головну команду киян з 2016-го. У поточному сезоні футболіст зіграв 21 матч у всіх турнірах та відзначився трьома асистами.

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