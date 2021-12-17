Миколенко подписал контракт с Эвертоном – названы детали и сумма трансфера
Эпопея с переходом защитника Динамо Виталия Миколенко в Эвертон завершается. Стороны уже пожали руки.
22-летний украинец уже подписал контракт с "ирисками". Соглашение будет рассчитано на 5 лет, сообщает журналист Николо Скира.
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Эвертону придется заплатить Динамо 21 миллион евро, а сумма может возрасти до 23 млн с учетом отдельных прописанных бонусов, сообщает The Guardian. Уже сегодня, 17 декабря, Виталий завершит прохождение медицинского осмотра.
Следует заметить, что трансфер Миколенко поспособствует уходу Люки Диня из клуба во время зимнего трансферного окна. У защитника был конфликт с Рафаэлем Бенитесом, который и выступил инициатором подписания игрока сборной Украины.
В текущем сезоне Виталий Миколенко провел 21 матч во всех турнирах за Динамо и отличился тремя ассистами.
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