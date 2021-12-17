Эпопея с переходом защитника Динамо Виталия Миколенко в Эвертон завершается. Стороны уже пожали руки.

22-летний украинец уже подписал контракт с "ирисками". Соглашение будет рассчитано на 5 лет, сообщает журналист Николо Скира.

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Эвертону придется заплатить Динамо 21 миллион евро, а сумма может возрасти до 23 млн с учетом отдельных прописанных бонусов, сообщает The Guardian . Уже сегодня, 17 декабря, Виталий завершит прохождение медицинского осмотра.

Следует заметить, что трансфер Миколенко поспособствует уходу Люки Диня из клуба во время зимнего трансферного окна. У защитника был конфликт с Рафаэлем Бенитесом, который и выступил инициатором подписания игрока сборной Украины.

В текущем сезоне Виталий Миколенко провел 21 матч во всех турнирах за Динамо и отличился тремя ассистами.