Миколенко: В сборной немного переживаю, многих видел только по телевизору

Защитник Динамо Виталий Миколенко, который получил дебютный вызов в сборную Украины, поделился впечатлениями от пребывания в национальной команде.

"Немного переживаю. Многих людей видел только по телевизору. Приятно, что вызвали, буду доказывать.

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Клуб – это клуб, а сборная – это сборная. В сборной нужно выходить, доказывать, что ты заслуживаешь место в составе", – сказал Миколенко в эфире "Футбол News".

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