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Миколенко: В сборной немного переживаю, многих видел только по телевизору

20:37 56 Читати українською
Миколенко: В сборной немного переживаю, многих видел только по телевизору
Виталий Миколенко / Фото: ФК Динамо

Защитник Динамо Виталий Миколенко, который получил дебютный вызов в сборную Украины, поделился впечатлениями от пребывания в национальной команде.

"Немного переживаю. Многих людей видел только по телевизору. Приятно, что вызвали, буду доказывать.

"Шевченко почему-то записал его в звезды", – Леоненко не понимает, зачем Миколенко вызвали в сборную Украины

Клуб – это клуб, а сборная – это сборная. В сборной нужно выходить, доказывать, что ты заслуживаешь место в составе", – сказал Миколенко в эфире "Футбол News".

Сборная Украины собралась в Киеве

Лига наций5 тур

Словакия - Украина: Пятница 16 ноября 2018

Словакия
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54
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Украина
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