"Шевченко чомусь записав його в зірки", – Леоненко не розуміє, навіщо Миколенка викликали у збірну України

Екс-гравець Динамо і збірної України Віктор Леоненко поділився враженнями від гри "динамівців" у матчі проти Ренна.

"Для мене дивно, що з цієї перемоги зробили подвиг. Тут потрібно відзначити валідольні хвилини. За рахунку 1:0 потрібно сказати дякую Бойку. А в цілому – молодці. Створили багато моментів. Забий французи, і у них могли з'явитися крила.

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Шевченко чомусь вже автоматично записав Миколенка в зірки. Зіграв гру – в збірній. Сідклей непогано виглядає, просто потрібно знаходити своїх партнерів на поле. Мені цікаво, у що буде грати Динамо навесні. Шапаренко в класній формі, тому що забив 5 м'ячів в 4-х матчах? Класна форма – це коли ти так граєш на протягом усього чемпіонату, а не зіграти добре п'ять матчів, а потім зникнути", – сказав Леоненко в ефірі програми "Великий футбол".

Нагадаємо, 19-річний захисник Динамо Віталій Миколенко отримав дебютний виклик до національної збірної.

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