Михайло Мудрик зібрав компліменти після поганого матчу Челсі з Брайтоном. "Футбол 24" розбирає гру вінгера збірної України, якого хочуть бачити в стартовому складі проти Реала в Лізі чемпіонів.

Мудрик вперше відіграв повний матч за Челсі та відзначився асистом. Українець був далеко не ідеальним у суботу на Стемфорд Брідж, але команда виглядала настільки жахливо, що він став світлою плямою.

Челсі перейшов з трійки захисників на 4-4-2, а Мудрик отримав у розпорядження рідний лівий фланг. Лемпард показав намір високо зустрічати гостей, однак організація гри була жахливою, а суперник легко проходив розбитий пресинг. Брайтон знищив Челсі в усіх стадіях.

Челсі програв Брайтону в домашньому матчі АПЛ – Мудрик став найкращим асистентом, Де Дзербі знищив і Лемпарда

При всіх мінусах картина матчу відкривала додаткові можливості для Мудрика. Брайтон сміливо розігрував, залишаючи позаду багато простору, куди міг вриватися Михайло. Закидання у вільну зону на Мудрика та його ривки були чи не єдиними інструментами побудови атак Челсі.

Українець став найкращим у команді за кількістю пасів (3) та ривків з м'ячем (2) в небезпечну 14 зону перед чужим штрафним. Він зміщувався по діагоналі з флангу, вишуковуючи вдалий момент для передачі в розріз. Стиль Азара, а от виконання не дотягувало. Хоча саме так народився гол.

Інший спосіб загострення – простріл з флангу від Михайла. Тут підводила точність, однак задум був логічним. За різними статистичними показниками Мудрик перший/другий в складі господарів, якщо говорити про роботу з м'ячем. Той випадок, коли багато втрат – не показник. Мишко кожною дією наближав Челсі до чужих воріт.

Челсі за весь матч завдав 8 ударів. Половина з них – робота Мудрика: тричі пробив сам + асист на Галлахера. Дальні удари українця вийшли неточними, але не сказати, що він мав кращі варіанти розвитку атак. Удари, які мають право на життя в безідейній обмеженій команді.

Мудрик нарешті показав достатню активність, але тепер постає питання щодо ефективності. Чи витиснув він максимум з більш-менш зручних умов? Не зовсім, навіть з врахуванням асисту. Завадила відсутність ігрових зв'язків з партнерами.

Де Дзербі не готував якогось особливого плану для стримування колишнього підопічного, він просто нав'язав Челсі важкий сценарій і скористався слабкими сторонами Мудрика і Ко. Позиція великого клубу. Складається враження, що Роберто незабаром піде на підвищення. Аби тільки не в хаос Челсі.

Михайло має труднощі в позиційній обороні, а відпрацьовувати без м'яча доводилося часто. The Athletic під час розбору першого гола Брайтона підкреслив, що наш вінгер зайняв погану позицію, не контролюючи опонентів за спиною. Успішність в єдиноборствах також посередня (38%). Весь доробок – 6 підбирань.

Але повертаємося до того, що на фоні команди Мудрик сяяв. Тому преса в українця чудова. Вболівальники Челсі вимагають його в стартовому складі на вівторковий матч з Реалом в 1/4 Ліги чемпіонів. На профільних порталах акумульовані лише позитивні слова для Мишка:

– Єдиний позитив від цієї гри – Мудрик. Найкращий його матч в сезоні. Сподіваюся, таких днів у нього буде якнайбільше.

– Мудрик показав проблиски величі.

– Нарешті Мудрик подав ознаки життя.

– Радий за Мудрика. Проявити себе в такій помийній системі – чималий успіх.