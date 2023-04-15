Віталій Миколенко повернувся у стартовий склад Евертона після серії виходів на заміну. Його команда веде запеклу боротьбу за виживання, перебуваючи на межі зони вильоту. На момент початку гри Евертон мав 27 очок і йшов 17-м. У останніх трьох матчах чемпіонату Англії команда Шона Дайча набрала тільки 2 очки, але її суперниками були Тоттенхем, Челсі та Манчестер Юнайтед.

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Сьогодні мало б бути трохи легше – принаймні, на папері. Фулхем програв останні 4 поєдинки АПЛ, але все ще тримався у топ-10. "Котеджерам" знову не міг допомогти найкращий бомбардир Алєксандар Мітровіч, який продовжує відбувати дискваліфікацію за поштовх арбітра. Фактично, Фулхем у поточному сезоні вже ні на що не претендує – виліт "дачникам" не загрожує, а до єврокубкової зони доволі далеко. Миколенко з партнерами могли набрати важливі очки в боротьбі за збереження прописки.

Вмотивований Евертон очікувано розпочав активніше, але моментів практично не було. Грей пробив з гострого кута – Лєно на місці. Регулярно забігав Миколенко, який взяв участь у низці стартових атак "ірисок". Втім, не надто успішно – 4 втрати м'яча від українця за неповні 10 хвилин гри. Фулхем для початку відповів дальнім ударом Вілліана, який не склав проблем для Пікфорда.

Поступово гості перехопили ініціативу. Якщо удари Вілсона і Перейри з-за меж штрафного не були надто небезпечними, то на 22-й хвилині Фулхем забив. Вілсон за межами штрафного легко звільнився від опіки Миколенка, пробив і влучив у стійку. Джеймс був першим на підбиранні, м'яч відскочив до Ріда, який пробив низом повз Пікфорда.

Евертон ледь не відігрався після стандарту. Мопе буквально з метра не зміг переграти Лєно, а Тарковскі на добиванні зарядив вище воріт. Втім, на 35-й "іриски" таки святкували забитий гол. Його автором став Макнілл – після перехоплення у центрі поля Дуайт ефектно розвернувся і більярдно поклав у нижній кут. 1:1. Мопе ще до перерви міг вивести господарів уперед, але в боротьбі з Тете не зміг акцентовано пробити повз Лєно.

На останніх секундах тайму супершанс був у Грея. Демарай після подачі з флангу пробив повз дальню стійку. Відмінно зреагував Евертон на пропущений м'яч – після гола Макнілла на полі була лише одна команда. Втім, у першому таймі розвинути свій успіх "іриски" не зуміли. 1:1 після 45-ти хвилин.

Миколенко міг забивати на перших секундах після поновлення гри. Після удару Віталія у ближній кут м'яч пішов на кутовий, а ще за кілька хвилин каркас воріт зіграв за Фулхем після удару/прострілу Макнілла.

Підопічні Дайча тиснули, але тим несподіванішим став гол Фулхема, який забив чи не в першій атаці після перерви. Подача з правого флангу, Вілліан скинув у центр штрафного, де вже набігав Вілсон. Удар під поперечину – 1:2.

За кілька хвилин екс-зірка Шахтаря знову видав феноменальний пас під удар Перейрі, з потужним пострілом якого впорався Пікфорд. До всіх проблем Евертона бракувало ще й кадрової втрати – травмований Годфрі поступився місцем Паттерсону.

Окрилений другий голом Фулхем заграв куди впевненіше. Вілліан і Палінья били з інтервалом у кілька секунд – обидва удари заблокували. Миколенко ледь не подарував гол Перейрі – українець необачно виніс м'яч у центр штрафного. Пощастило Віталію і всьому Евертону, що бразилець пробив вище із вбивчої позиції.

Але на 68-й хвилині Фулхем зняв усі питання. Жахливим провалом у захисті "ірисок" скористався Джеймс, який чітко пробив у дальній кут. Провалився Майкл Кін, який подарував м'яч супернику. Захист Евертона дедалі більше нагадував жахіття на Олд Траффорд.

Після 70-ї хвилини господарі спромоглися влаштувати щось на зразок штурму, однак Лєно впорався з кількома ударами "синіх". Миколенко грубо скосив Вілсона у підкаті. Заслужена жовта від головного арбітра. Невиразний матч від захисника збірної України – посередні оцінки, кілька позиційних провалів, посередня точність передач (69%) і жодної спроби дриблінгу.

Наприкінці гри Евертон взагалі перестав атакувати, змирившись із поразкою, а Фулхем ще й четвертий міг забити. Команда Шона Дайча провела два абсолютно різні тайми. Якщо до перерви "іриски" награли на перемогу, то у другій половині підтвердили свій статус претендента на виліт. Власне, Евертон поки не в трійці найгірших лише завдяки кращій різниці голів. Фулхем перервав тривалу серію без перемог, набрав 42 пункти і замикає топ-10 АПЛ.