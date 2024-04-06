Віталій Миколенко та Ілля Забарний потрапили до стартових складів Евертона та Борнмута відповідно на поєдинки 32-го туру АПЛ.

Миколенко повернувся на поле у минулому поєдинку Евертона – перед цим українець пропустив гру з Борнмутом через хворобу. На матч проти Бернлі Віталій також потрапив до стартового складу "ірисок".

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Ілля Забарний вже звично виходить у старті Борнмута – цього разу "вишні" зустрінуться з Лутоном. Обидва поєдинки розпочнуться о 17:00 за київським часом, а переглянути їх в прямому ефірі можна на Setanta Sports за наявності підписки.

До слова, Миколенко провів 24 матчі за Евертон у цьому сезоні АПЛ, в яких записав до свого активу 2 голи. Забарний взагалі пропустив лише одну гру Борнмута в чемпіонаті – 30 матчів та 1 гол в активі українця у поточному сезоні.

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