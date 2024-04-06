Миколенко вернулся на поле в прошлом поединке Эвертона – перед этим украинец пропустил игру с Борнмутом из-за болезни. На матч против Бернли Виталий также попал в стартовый состав “ирисок”.

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Илья Забарный уже привычно выходит в старте Борнмута – На этот раз "вишни" встретятся с Лутоном. Оба поединка начнутся в 17:00 по киевскому времени. Оба поединка начнутся в 17:00 по киевскому времени, а посмотреть их в прямом эфире можно на Setanta Sports при наличии подписки.

К слову, Миколенко провел 24 матча за Эвертон в этом сезоне АПЛ, в которых записал в свой актив 2 гола. Забарный вообще пропустил лишь одну игру Борнмута в чемпионате – 30 матчей и 1 гол в активе украинца в текущем сезоне.

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