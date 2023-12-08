"Я сподіваюся, Джеймс Гарнер буде в строю. Це вірусна хвороба, і ви ніколи на неї не очікуєте, але вона може минути дуже швидко. Як ми знаємо, у нас у всіх була така хвороба, вона може тривати лише добу, але може і довше. Сподіваємося, що це буде 24 години, щоб Гарнер встиг набратися сил.

Сенсаційний тріумф команди Миколенка у відеоогляді матчу Евертон – Ньюкасл – 3:0

Амаду Онана? Сподіваємося, він буде поруч, можливо, навіть у заявці. Ми просто повинні почекати і подивитися, як складуться наступні кілька днів тренувань. Коулмен? Ми перевіримо Шеймуса завтра. Думаємо, що у нього незначна ситуація, яка, на жаль, може статися. Він був відсутній протягом тривалого часу. Дуже добре, що Коулмен повернувся, він носить капітанську пов'язку із гордістю.

Пікфорд щойно отримав якусь неприємну штуку на коліні. Я дізнаюся більше завтра, адже ніколи не можна говорити про це, поки не мине 24-48 годин. Не думаю, що це щось дуже серйозне", – наводить слова Дайча офіційний сайт Евертона.

Нагадаємо, що матч Евертон – Челсі відбудеться 10 грудня на Гудісон Парк, початок гри о 16:00. Команда Миколенка в минулому турі сенсаційно розгромила Ньюкасл (3:0), а Мудрик і Ко зазнали поразки від Манчестер Юнайтед (1:2).

Евертон розгромив Ньюкасл, покинувши зону вильоту – Миколенко знову відіграв впевнено