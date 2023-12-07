Миколенко вийшов у основі й провів свій типовий матч. Спокійно, без помилок, з хорошою статистикою в обороні, зі спробами навішувати. Хоча був у нього і дуже хороший розрізний пас на старті зустрічі.

Винятком став епізод на 17-й хвилині, коли Альмірон відкрився за спину українця, отримав передачу від Гордона й пробив з правого краю штрафного. Якби Мігель забив, то нашого земляка обов'язково б поставили гол у провину – він потягнув лінію офсайду, залишивши парагвайця у грі.

Загалом, статистика Миколенка виглядає не дуже переконливо у боротьбі, однак в реальності жодних проблем у його зоні не виникало. Де треба було зіграти надійно – майже завжди було надійно.

Зате у Миколенка все нормально було з передачами.

Взагалі, Ньюкасл створив дуже мало моментів. У першому таймі пригадується тільки епізод з Альміроном, а також подача на Ісака з правого флангу – він пробивав у дальній кут, але м'яч пролетів поруч з лівою стійкою.

По перерві ж було кілька неточних дальніх пострілів (але після контратак) + помилка Тарковскі під пресингом Гордона на 62-й хвилині. Ентоні стріляв з меж штрафного, але вийшло по центру, без проблем для Пікфорда. Ось і вся гострота.

Евертон був активнішим. На 19-й хвилині Калверт-Льюїн замикав подачу Макніла, а на 20-й він же увірвався на правий край штрафного та пробив. В обох випадках Дубравка спіймав м'яч. На 31-й Макнілу вдався дальній удар (повз праву стійку), а стандарт на 39-й завершився промахом Калверта-Льюїна з п'яти метрів.

У другому таймі "іриски" збавили в атаці. Гра в цілому вирівнялась. Тим більш неочікуваним став гол господарів на 79-й хвилині – Тріпп'єр на рівному місці втратив м'яч, а Макніл підхопив його на фланзі, спокійно пробіг до лінії карного майданчика й зацідив у праву дев'ятку. 1:0!

Ньюкасл нічим цікавим не відповів, за виключенням епізоду на 82-й хвилині. У Майлі не вдався удар з околиць штрафного, зате вийшла м'яка подача на Альмірона – той переправляв сферу в дальній верхній кут, але та опустилась на зовнішній бік сітки.

Евертон же свої шанси не марнував. Ньюкасл знову втратив м'яч на правому фланзі, а Гаррісон пройшов уперед та прострілив у карний майданчик. Макніл пробити не зміг, однак Двайт дезорієнтував оборону й кіпера. Дукуре ж підхопив м'яч та вистрілив у протихід – 2:0!

Попри 10 компенсованих хвилин, команда Шона Дайча не тільки втримала тріумфальний рахунок, а й довела його до розгромного. Третій гол забив Бету.

Завдяки цьому успіху "іриски" набрали 10 очок, покинувши зону вильоту з АПЛ! Ньюкасл же сьомим, відставши від зони ЛЧ на чотири залікових бали.

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