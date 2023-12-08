Евертон розгромив Ньюкасл у 15 турі чемпіонату Англії. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

"Іриски" видали божевільну кінцівку в матчі проти "сорок". Починаючи з 79 хвилини, Евертон зумів забити три м'ячі й не пропустити. Це вже друга поспіль "суха" перемога команди Дайча.

Евертон розгромив Ньюкасл, покинувши зону вильоту – Миколенко знову відіграв впевнено

Захисник Віталій Миколенко вийшов з перших хвилин. Українець відіграв весь матч.

Три набрані очки дозволили Евертону покинути зону вильоту, в яку вони потрапили після зняття 10 очок. Наразі "іриски" перебувають на 17 місці з 10 балами. Ньюкасл посідає сьому сходинку з 26 пунктами.