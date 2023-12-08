"Я надеюсь, Джеймс Гарнер будет в строю. Это вирусная болезнь, и вы никогда её не ожидаете, но она может пройти очень быстро. Как мы знаем, у нас у всех была такая болезнь, она может длиться всего сутки, но может и дольше. Надеемся, что это будет 24 часа, чтобы Гарнер успел набраться сил и снова почувствовать себя сильнее.

Сенсационный триумф команды Миколенко в видеообзоре матча Эвертон – Ньюкасл – 3:0

Амаду Онана? Надеемся, он будет рядом, возможно, даже в заявке. Мы просто должны подождать и посмотреть, как пройдут следующие несколько дней тренировок. Коулмэн? Мы обследуем Шеймуса завтра. Думаем, что у него незначительная ситуация, которая, к сожалению, может случится. Он отсутствовал в течение длительного времени. Очень хорошо, что Коулмэн вернулся, он носит капитанскую повязку с гордостью.

Пикфорд только что получил какую-то неприятную штуку на колене. Я узнаю больше завтра, ведь никогда нельзя говорить об этом, пока не пройдет 24-48 часов. Не думаю, что это что-то очень серьезное", – приводит слова Дайча официальный сайт Эвертона.

Напомним, что матч Эвертон – Челси состоится 10 декабря на Гудисон Парк, начало игры в 16:00. Команда Миколенко в прошлом туре сенсационно разгромила Ньюкасл (3:0), а Мудрик и Ко потерпели поражение от Манчестер Юнайтед (1:2).

Эвертон разгромил Ньюкасл, покинув зону вылета – Миколенко снова отыграл уверенно