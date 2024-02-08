"Миколенко – клас. Ми сидимо поруч один з одним у роздягальні у дні матчів – як вдома, так і на виїзді. Він чудовий. Він мені дуже подобається, і ми добре ладнаємо. Ми добре спілкуємося.

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Зараз він добре володіє англійською, він більше говорить і залучений в процес, що також дуже добре. Він – топ-людина, і ви бачите його рівень як гравця. Він дуже добре грає цього сезону.

Його гра у захисті чудова: блокування, відбори, гра один в один. Також він був ефективним і попереду. Він впливає на гру на обох половинах. Я думаю, що ми починаємо будувати гарне партнерство та взаєморозуміння один з одним.

Ти маєш таке взаєморозуміння, лише коли граєш з кимось постійно. Ви дізнаєтеся більше один про одного без слів, це стає природним. Ми це зараз розуміємо. Ми знаємо, як кожному з нас подобається працювати і як ми можемо допомогти один одному. З ним грати чудово", – цитує Макнілла офіційний сайт Евертона.

Нагадаємо, у поточному сезоні Миколенко провів за "ірисок" 24 матчі у всіх турнірах, в яких забив 2 голи.

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