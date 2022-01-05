Миколенко отримав від АПЛ символічну відзнаку ще до дебюту за Евертон
Захисник "ірисок" Віталій Миколенко може похизуватись символічним визнанням від Прем'єр-ліги.
Два зимові новачки Евертона – Віталій Миколенко та Нейтон Паттерсон – дізнались свою вартість у Fantasy АПЛ.
Евертон підписав ще одного гравця, який може зіграти на фланзі Миколенка
Українець став найдорожчим оборонцем у складі ліверпульського клубу – 5 мільйонів (стільки ж коштує його прямий конкурент Люка Дінь). За шотландця правлять на пів мільйона менше.
Нагадаємо, в Україні популярний Fantasy на офіційному сайті англійської Прем'єр-ліги. Треба сформувати віртуальну команду з гравців місцевих клубів, а вони набиратимуть очки за дії у реальних матчах.
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